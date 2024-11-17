Певец Олег Газманов побывал в соборе Арзамаса

Ранее мы рассказывали, когда и почему начали реставрировать собор в Арзамасе. Выяснилось, что часть образов в храмовом иконостасе писал не кто иной, как основатель и руководитель первой в России провинциальной художественной школы в Арзамасе Александр Ступин.