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Певец Олег Газманов побывал в соборе Арзамаса

Он записал видео о городе.

Источник: Аргументы и факты

Народный артист России Олег Газманов смог приехать в Нижегородскую область. Заглянуть он решил в недавно отреставрированный собор Воскресения Христова в Арзамасе. Кадры из поездки певца опубликовали в группе Нижегородской епархии Русской Православной Церкви.

На кадрах можно увидеть второй кафедральный собор Нижегородской области, который обрел вторую жизнь. Пейзажи области мелькают в видео под песню «Возврати себе Храм».

Ранее мы рассказывали, когда и почему начали реставрировать собор в Арзамасе. Выяснилось, что часть образов в храмовом иконостасе писал не кто иной, как основатель и руководитель первой в России провинциальной художественной школы в Арзамасе Александр Ступин.

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