Умер бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин

«Сейчас вот только планировали после Нового года концерты заделать совместные: Левкин, Юрин, я решил всех соединить, Политову позвонил. Еще месяц назад у нас полный зал с Левкиным [был], мы объявили концерт на корабле. Полный зал народу, 80 человек не смогли попасть на корабль, потому что он был переполнен. Я сейчас в шоке, просто в шоке. Столько планов было, — сказал он. — Прекрасный человек был. Нормальный человек, талантливый очень, умнейший парень. Преданный друг. Никогда не ругались, может быть, по мелочам бывало, обычные бытовые, гастрольные, ерунда. Я в шоке, я друга потерял. Когда он болел, первая эта болезнь, я в больницу приезжал каждый день почти, привозил, телевизор в палату поставил, с лекарствами помогал. Думали, все, болезнь ушла. Вот так вот. Я родственникам еще не могу дозвониться никак. Вычитал уже в новостях, что воспаление легких, и из палаты уже в реанимацию перевезли, болезнь, опять лейкемия, начала прогрессировать. Рак — такая вещь. Забрал все-таки нашего Володьку».