В Ростове сотни домов останутся без света на следующей неделе

В Ростове-на-Дону с понедельника, 19 ноября, будут массово отключать электричество. Об этом сообщили в «Донэнерго». Отключения плановые. Связаны с работами на линиях электропередачи. Рассказываем, где и когда конкретно не будет света.
В понедельник, 18 ноября, электричества не будет по адресам: ул. Коллективная, 1−27, 2−32; ул. Водопьянова, 1−13, 2−10; ул. Леваневского, 1−9, 2−12; ул. Чкалова, 1−9, 2−14.
Во вторник, 19 ноября, с 9:00 до 16:00 электричество отключат в домах, расположенных по следующим адресам: ул. Пушкинская, 144, 144 А; просп. Чехова, 51−55, 62; просп. Кировский, 40 А; пер. Университетский, 79.
В среду, 20 ноября, с 9:00 до 17:00 обесточат дома, расположенные по адресам: ул. Батуринская, 7−9; ул. Курортная, 6; просп. Стачки, 25/1; ул. Интернациональная, 4.
В четверг, 21 ноября, с 12:00 до 17:00 света не будет по таким адресам: ул. Курортная, 1−21, 2−22; ул. Батуринская, ½, 11/14; ул. Интернациональная, 8А; ул. 1-я Володарского, 9; ул. Литвинова, 5−19, 15А, 17А, 21/7; ул. Горбачева, 20−40, 45−71; просп. Стачки, 33; ул. 2-я Володарского, 83.