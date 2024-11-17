Теему Мянтисаари рассказал о работе над новым альбомом Megadeth

Гитарист американской треш-метал-группы Megadeth Теему Мянтисаари заявил, что сейчас он и его коллеги сфокусированы на написании новой музыки. Музыкант подчеркнул, что до этого они были заняты гастролями по США, которые закончились в конце сентября.
Гитарист также сказал, что лидер группы Дэйв Мастейн хочет, чтобы все участники Megadeth работали над созданием песен к новому альбому. По мнению Мянтисаари, это «очень здорово». «Я действительно с нетерпением жду возможности внести свой вклад, насколько это в моих силах», — поделился он в беседе с Mxdwn.
Теему Мянтисаари не так давно присоединился к Megadeth. В сентябре 2023-го он пришел в группу в качестве замены гитаристу Кико Лорейро.
О том, что Megadeth в обновленном составе начали работу над следующим альбомом, стало известно еще в июне этого года.