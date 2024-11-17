В Башкирии закрыли лестницу, ведущую на вершину Торатау

В Башкирии закрыли безопасную лестницу для подъема на вершину шихана Торатау. Об этом сообщили в пресс-службе геопарка. Уточняется, что лестница будет недоступна весь зимний период.
— Из-за розы ветров ее постоянно заметает снегом, на ступенях образуется наледь и подъем становится небезопасным для туристов, — объяснили в геопарке «Торатау».
Также жителям Башкирии рекомендовали воздержаться от самостоятельного восхождения на шихан и посоветовали наслаждаться уникальным памятником природы со стороны.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.