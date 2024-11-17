Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетные семьи могут бесплатно ходить в госмузеи Иркутской области

Для этого им нужно показать QR-код документа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области многодетные семьи могут бесплатно прийти в государственный музей по цифровому удостоверению. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, для этого им нужно показать QR-код документа, его можно взять на портале госуслуг, или обычное удостоверение.

— В Год семьи разработан порядок, который закрепил право многодетных семей на данный вид поддержки. Количество бесплатных посещений не ограничено, — отметил председатель правительства региона Константин Зайцев.

Кроме музеев, один раз в месяц многодетные семьи могут бесплатно прийти в региональные киноконцертные учреждения, филармонию и театры. Также это действует на выступления государственных театров в городах и поселках области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре продолжается уборка дорог от снега. Задействована различная техника и рабочие.