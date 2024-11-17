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Какой будет погода в Казахстане 18 ноября

Казгидромет подготовил прогноз погоды на понедельник 18 ноября.

Сейчас в Трентоне: +12° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°

АЛМАТЫ, 17 ноя — Sputnik. На большую часть территории страны будет оказывать влияние отрог антициклона, где ожидается погода без осадков, прогнозируют синоптики.

Лишь на западе, севере-западе, юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидается туман, на севере, востоке, юго-востоке, юге — усиление ветра, в Кызылординский области — гололед.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −3−5, днем 0−2 мороза.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −0−2, днем +8+10.

Шымкент: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +14+16 тепла.