Какой будет погода в Казахстане 18 ноября

АЛМАТЫ, 17 ноя — Sputnik. На большую часть территории страны будет оказывать влияние отрог антициклона, где ожидается погода без осадков, прогнозируют синоптики.
Лишь на западе, севере-западе, юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега.
По республике ожидается туман, на севере, востоке, юго-востоке, юге — усиление ветра, в Кызылординский области — гололед.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −3−5, днем 0−2 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −0−2, днем +8+10.
Шымкент: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +14+16 тепла.