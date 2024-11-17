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После смерти мужчины на озере в Башкирии рыбаки не захотели покидать тонкий лед

На льду толщиной всего 4−5 см собралось не менее 15 рыбаков.

Источник: Комсомольская правда

В Дюртюлинском районе Башкирии сотрудники МЧС провели рейд на озере Большая Елань. Профилактический визит был связан с трагедией, который произошел в том же районе на озере Грязное. Напомним, двое братьев из Пермского края рыбачили на водоеме и один из них ушел под лед.

Во время рейда спасатели обнаружили, что на тонком льду (слой был всего 4−5 см) рыбачат 15 человек. Они рассказали об инциденте и попросили мужчин покинуть водоем, но к совету прислушались лишь некоторые.

В МЧС в очередной раз напомнили, что минимальная безопасная толщина льда должна составлять не менее 10 см.

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