После смерти мужчины на озере в Башкирии рыбаки не захотели покидать тонкий лед

В Дюртюлинском районе Башкирии сотрудники МЧС провели рейд на озере Большая Елань. Профилактический визит был связан с трагедией, который произошел в том же районе на озере Грязное. Напомним, двое братьев из Пермского края рыбачили на водоеме и один из них ушел под лед.