Посмертный альбом Мака Миллера Balloonerism появится на стримингах

Родные и близкие американского хип-хоп-исполнителя Мака Миллера анонсировали выход его лонгплея Balloonerism на стриминговых площадках. Мультипликационный трейлер с многообещающей надписью «скоро» был показан на фестивале Camp Flog Gnaw.
Мак Миллер записал пластинку Balloonerism примерно в 2013—2014 годах и даже зарегистрировал интернет-домен с ее названием. Однако в итоге работа так и не вышла официально.
Фанаты предполагают, что в грядущий лонгплей попадет около 20 ранее слитых в сеть треков. Среди них могут оказаться фиты с SZA, Flying Lotus, Hodgy Beats и Диланом Рейндольдсом.
Мак Миллер скончался 7 сентября 2018 года. После смерти артиста его семья выпустила неоконченный им при жизни альбом Circles (2020).
Ранее продюсер Madlib сообщил, что уже завершает работу над посмертным альбомом Мака Миллера. Музыкант получил одобрение от родственников своего покойного коллеги.