Талалаев о победе над «Камазом»: Дожали очень серьёзную команду

Дожали очень серьёзную команду. Какое-то время нам понадобилось, чтобы соперник устал, поэтому работали в хороших режимах. Концовка первого тайма была за нами, пару полумоментов создали. Но с игры очень тяжело создавать моменты, так как команды Ахметзянова отличаются умением играть в обороне, особенно в домашних играх. Во втором тайме мы на 20 минут уже просто загнали соперника в штрафную и оказывали в давление. Я доволен победой и качеством нашей игры, — заявил Талалаев на послематчевой пресс-конференции.