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В горячую воду пяти районов Челябинска добавят зеленый краситель

В горячую воду пяти районов Челябинска добавят зеленый краситель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Сообщается, что 18 и 19 ноября АО «УСТЭК-Челябинск» будет проводить проверку тепловых и внутридомовых сетей на наличие утечек с помощью уранина.

Испытания пройдут в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах.

«Их цель — выявление утечек на трубопроводах теплосетей и в тепловых узлах, проверка внутридомовых систем на предмет их исправности», — говорят в компании.

Ярко-зеленый цвет подкрашенной воды легко обнаружить, а значит — можно оперативно выявить неисправность и устранить ее. При обнаружении на улицах зеленых разливов важно передать адрес в диспетчерскую службу по телефону: 8 (351) 246−40−00. О появлении в кранах зеленой горячей воды обязательно нужно сообщить в управляющую организацию.

Уранин — краситель органического происхождения, окрашивает воду в яркий зеленый цвет и применяется для изучения пути следования воды, для придания оттенка косметической продукции (шампуням, пенам для ванн), воды в аквариумах и др. Краситель полностью безопасен для жизни и здоровья людей.

ЖКХ