В горячую воду пяти районов Челябинска добавят зеленый краситель

Ярко-зеленый цвет подкрашенной воды легко обнаружить, а значит — можно оперативно выявить неисправность и устранить ее. При обнаружении на улицах зеленых разливов важно передать адрес в диспетчерскую службу по телефону: 8 (351) 246−40−00 . О появлении в кранах зеленой горячей воды обязательно нужно сообщить в управляющую организацию.