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В небе над Башкирией пролетят метеориты

Метеорный поток Леониды достигнет своего пика 18 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Башкирией можно будет наблюдать уникальное астрономическое явление. Как рассказали в уфимском планетарии, у жителей республики появится возможность увидеть метеорный поток Леониды, пик которого придется на 18 ноября.

— Леониды — один из самых известных метеорных потоков, прославившийся благодаря своим мощным звездным дождям в некоторые годы, — пояснили в планетарии.

Увидеть поток можно до конца ноября. Лучшее время для наблюдения Леонид после четырех часов ночи.

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