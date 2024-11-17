В небе над Башкирией пролетят метеориты

В небе над Башкирией можно будет наблюдать уникальное астрономическое явление. Как рассказали в уфимском планетарии, у жителей республики появится возможность увидеть метеорный поток Леониды, пик которого придется на 18 ноября.
— Леониды — один из самых известных метеорных потоков, прославившийся благодаря своим мощным звездным дождям в некоторые годы, — пояснили в планетарии.
Увидеть поток можно до конца ноября. Лучшее время для наблюдения Леонид после четырех часов ночи.
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