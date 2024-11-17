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Билеты на фестиваль «Гластонбери» были распроданы за 32 минуты

Организаторы культового музыкального фестиваля «Гластонбери» объявили, что все билеты на грядущий ивент были раскуплены за 32 минуты. Мероприятие пройдет с 25 по 29 июня 2025 года в Пилтоне.

Источник: Звук

Организаторы культового музыкального фестиваля «Гластонбери» объявили, что все билеты на грядущий ивент были раскуплены за 32 минуты. Мероприятие пройдет с 25 по 29 июня 2025 года в Пилтоне.

В этот раз была внедрена новая система очередей для покупки проходок, согласно которой пользователям не требовалось постоянно обновлять страницу. Вместо этого каждому посетителю сайта случайным образом присваивалось место в очереди.

Пока еще неизвестно, кто из артистов выступит на «Гластонбери» в 2025-м. В прошлом году хедлайнерами фестиваля были певицы Дуа Липа, SZA и группа Coldplay, напоминает NME.

Ранее стало известно, что фермер Майкл Ивис, основавший фестиваль «Гластонбери» в 1970 году, получил рыцарское звание.