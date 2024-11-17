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Мэрия Краснодара назвала дату открытия первой елочной ярмарки в городе

На торговой точке будут хвойные разных видов.

Источник: KrasnodarMedia.su

Стала известна дата открытия первой елочной ярмарки в Краснодаре. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии краевой столицы. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Торговая точка будет работать с 1 по 31 декабря включительно. Приобрести зимнее дерево можно будет в станице Елизаветинской на ул. Степная, 419 с 8.00 до 20.00 часов. На ярмарке представят хвойные разных видов.

Информации о том, когда начнут работу другие городские ярмарки, пока нет.

Напомним, в Краснодарском крае новогодняя атрибутика ощутимо подорожала. Цены на искусственные елки стали на 12% выше в сравнении с прошлым годом, плюс ко всему, покупать деревья стали на 30% реже.