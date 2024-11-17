В Самаре состоялись массовые купания в Волге в середине ноября

Золотая осень и бабье лето давно покинули Самарскую область, но это не мешает горожанам устраивать массовые заплывы. В середине ноября местные жители решили окунуться в Волгу.
Кадры плавания опубликовал городской блогер Евгений Щекин. Судя по видео, молодые люди вышли из небольшого помещения, на крыльце которого указано: «Самарская федерация закаливания и зимнего плавания».
— Время пришло. «Моржи» начали готовиться к зиме, — пишут пользователи в комментариях.
Напомним, неподготовленным горожанам не следует проводить подобные мероприятия без присмотра специалистов. Холодная вода может стать причиной нарушения кровообращения, сердечных заболеваний, инфаркта и других проблем. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воды в Волге на 16 ноября слегка превышала +6 градусов.