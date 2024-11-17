В Самаре состоялись массовые купания в Волге в середине ноября

Напомним, неподготовленным горожанам не следует проводить подобные мероприятия без присмотра специалистов. Холодная вода может стать причиной нарушения кровообращения, сердечных заболеваний, инфаркта и других проблем. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воды в Волге на 16 ноября слегка превышала +6 градусов.