Люся Чеботина заявила, что ни один из ее фитов не был сделан ради бизнеса

Люся привела в пример песню «ДВОЕ ОДИНОЧЕК» (2024) со Стасом Михайловым, которая появилась после того, как артисты прониклись творчеством друг друга на съемках шоу «Битва поколений» (2022-…). «Там как будто бы все шло, чтобы сделать совместную песню», — призналась певица во время беседы с Надеждой Стрелец.