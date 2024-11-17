Олбани
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Люся Чеботина заявила, что ни один из ее фитов не был сделан ради бизнеса

Российская певица Люся Чеботина рассказала, что никогда не делала коллаборации с другими артистами ради бизнеса. По словам исполнительницы, для нее прежде всего важен «коннект» между ней и другим музыкантом.

Источник: Звук

Российская певица Люся Чеботина рассказала, что никогда не делала коллаборации с другими артистами ради бизнеса. По словам исполнительницы, для нее прежде всего важен «коннект» между ней и другим музыкантом.

Люся привела в пример песню «ДВОЕ ОДИНОЧЕК» (2024) со Стасом Михайловым, которая появилась после того, как артисты прониклись творчеством друг друга на съемках шоу «Битва поколений» (2022-…). «Там как будто бы все шло, чтобы сделать совместную песню», — призналась певица во время беседы с Надеждой Стрелец.

В дискографии Люси Чеботиной немало фитов со звездами российской эстрады: «КОРОЛЕВА» (2023) с Филиппом Киркоровым, «Секрет на двоих» (2022) с Димой Биланом, «Небо» (2021) с Анитой Цой и другие.

Ранее певица рассказала, что ее разочаровал концерт Адель, на котором она была в этом году.