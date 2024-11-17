Люся Чеботина заявила, что ни один из ее фитов не был сделан ради бизнеса

Российская певица Люся Чеботина рассказала, что никогда не делала коллаборации с другими артистами ради бизнеса. По словам исполнительницы, для нее прежде всего важен «коннект» между ней и другим музыкантом.
Люся привела в пример песню «ДВОЕ ОДИНОЧЕК» (2024) со Стасом Михайловым, которая появилась после того, как артисты прониклись творчеством друг друга на съемках шоу «Битва поколений» (2022-…). «Там как будто бы все шло, чтобы сделать совместную песню», — призналась певица во время беседы с Надеждой Стрелец.
В дискографии Люси Чеботиной немало фитов со звездами российской эстрады: «КОРОЛЕВА» (2023) с Филиппом Киркоровым, «Секрет на двоих» (2022) с Димой Биланом, «Небо» (2021) с Анитой Цой и другие.
Ранее певица рассказала, что ее разочаровал концерт Адель, на котором она была в этом году.