В петербургской школе открыли класс Росприроднадзора

Учеников облачили в форму темно-зеленого цвета, как у старших коллег из ведомства, которые стоят на страже экологии.
«Вместе с сотрудниками Службы ребята посещают крупные промышленные предприятия, знакомятся с деятельностью, готовят научные проекты», — сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
В учебной программе специализированного класса знакомство с лабораториями, регулярные экскурсии в заповедники и на предприятия, исследование проб воды и воздуха. Ребята от учебы в восторге: им все нравится, особенно практические занятия.