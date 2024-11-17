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В петербургской школе открыли класс Росприроднадзора

С 1 сентября в школе № 174 Северной столицы открылся класс Росприроднадзора.

Источник: Экология - дело каждого! — Telegram

Учеников облачили в форму темно-зеленого цвета, как у старших коллег из ведомства, которые стоят на страже экологии.

«Вместе с сотрудниками Службы ребята посещают крупные промышленные предприятия, знакомятся с деятельностью, готовят научные проекты», — сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

В учебной программе специализированного класса знакомство с лабораториями, регулярные экскурсии в заповедники и на предприятия, исследование проб воды и воздуха. Ребята от учебы в восторге: им все нравится, особенно практические занятия.

образование