Зеленский пообещал подписать закон об однополых семейных союзах

На кадрах со встречи со студентами украинских вузов, которые публикует издание, Зеленского спрашивают, подпишет ли он «закон о партнерствах», на что президент отвечает: «Да».
«Страна» уточняет, что законопроект об институте регистрируемых (или гражданских) партнерств в Раду внесли в марте 2023 года. Регистрируемым партнерством будет считаться «добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц одного или разного пола в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины». Это не будет форма, равносильная браку, кроме того, совместное проживание без регистрации тоже не будет считаться партнерством. Его регистрация будет давать партнерам статус «членов семьи первой степени родства, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство».
Возможность создать партнерство будет даже в случае отсутствия одного из партнеров или вне органа регистрации актов гражданского состояния, что актуально для военных. Авторы законопроекта отмечали, что так можно будет решить проблемы солдат, которые относят себя к ЛГБТ, но не могут официально оформить отношения, а значит, если такой военный будет ранен, погибнет
В прошлом октябре автор законопроекта, депутат Инна Совсун заявила, что два ведомства, которые ранее тормозили рассмотрение инициативы, — Минюст и Минобороны, стали поддерживать идею о партнерствах.
В России запрещены само «движение ЛГБТ» и его пропаганда. В сентябре Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатры Start и «Амедиатека» и сервис «Кинопоиск» за распространение «ЛГБТ-пропаганды» — они получили штрафы по 3 млн руб.