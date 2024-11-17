Зеленский пообещал подписать закон об однополых семейных союзах

Возможность создать партнерство будет даже в случае отсутствия одного из партнеров или вне органа регистрации актов гражданского состояния, что актуально для военных. Авторы законопроекта отмечали, что так можно будет решить проблемы солдат, которые относят себя к ЛГБТ, но не могут официально оформить отношения, а значит, если такой военный будет ранен, погибнет и т. д. , его близкие не будут иметь «достаточной юридической защиты со стороны государства».