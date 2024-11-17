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В Кронштадте реконструировали Кронштадское шоссе и Цитадельскую дорогу

Объекты стали четырехполосными.

Источник: Комсомольская правда

В Кронштадте завершились работы по реконструкции Кронштадского шоссе и Цитадельской дороги. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Беглов.

Две крупные магистрали расширили — и шоссе, и дорога стали четырехполосными. Объекты обзавелись новыми светофорами и уличными светильниками, их оснастили тротуарами и велодорожкой, залили новеньким гладким асфальтом.

Как пояснил Беглов, магистрали капитально обновили ради удобства местных жителей и ради развития кластера «Остров фортов», который в Петербурге реализуют по поручению президента России. К туристическому и общественному пространству будет удобно подъезжать как раз по новым дорогам.

— А местным жителям будет проще добираться до других районов, — отметил губернатор.

В Кронштадте продолжат развивать транспортную инфраструктуру. До конца 2025 года городу пообещали семь новых дорог.