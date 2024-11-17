Белорусский эндокринолог: каждый двадцатый взрослый минчанин имеет сахарный диабет

Каждый двадцатый взрослый минчанин имеет сахарный диабет, пишет БелТА. Об этом агентству сообщила белорусский эндокринолог, главврач Минского городского клинического эндокринологического центра Елена Юреня, которая также является главным внештатным эндокринологом комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
По ее словам, распространенность данного заболевания среди взрослых минчан равна 5,3%.
— То есть каждый двадцатый взрослый житель Минска имеет сахарный диабет, — уточнила Юреня, добавив: — В большинстве случаев это, конечно же, сахарный диабет второго типа.
Также специалист отметила, что к снижению риска развития сахарного диабета приводит снижение веса. И при индексе массы тела меньше 25 нет риска развития диабета и состояний, ассоциированных с ним. Основной же фактор риска, по словам главврача, — ожирение. С ним же связаны деменции, онкология.
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