Белорусский эндокринолог: каждый двадцатый взрослый минчанин имеет сахарный диабет

Также специалист отметила, что к снижению риска развития сахарного диабета приводит снижение веса. И при индексе массы тела меньше 25 нет риска развития диабета и состояний, ассоциированных с ним. Основной же фактор риска, по словам главврача, — ожирение. С ним же связаны деменции, онкология.