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Екатеринбуржцы увидели гигантских комаров в лесу в ноябре

Жители Екатеринбурга увидели огромных комаров в лесу в Академическом.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбуржцы увидели больших комаров во время прогулки в лесу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала жительница Академического.

— Пока гуляли в лесу, увидели несколько комаров. Очень удивились, неожиданно в середине ноября их увидеть. Они сами большие, сантиметра по два каждый, — рассказала екатеринбурженка.

Напомним, 16 ноября в Свердловскую область пришла оттепель. По данным Уральского гидрометцентра, 18 и 19 ноября температура воздуха днем в регионе поднимется до +4, в Екатеринбурге столбик термометра будет держаться на отметках от +1 до +3 градусов.

флора и фауна