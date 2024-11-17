Екатеринбуржцы увидели гигантских комаров в лесу в ноябре

Екатеринбуржцы увидели больших комаров во время прогулки в лесу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала жительница Академического.
— Пока гуляли в лесу, увидели несколько комаров. Очень удивились, неожиданно в середине ноября их увидеть. Они сами большие, сантиметра по два каждый, — рассказала екатеринбурженка.
Напомним, 16 ноября в Свердловскую область пришла оттепель. По данным Уральского гидрометцентра, 18 и 19 ноября температура воздуха днем в регионе поднимется до +4, в Екатеринбурге столбик термометра будет держаться на отметках от +1 до +3 градусов.