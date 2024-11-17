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Как в Севастополе спасают недоношенных детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Более 150 недоношенных детей спасли в Севастополе с начала года благодаря опытным врачам и новейшему медицинскому оборудованию. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, огромную роль в спасении малышей сыграло новое современное оборудование — 12 инкубаторов интенсивной модели. Ими оснастили отделение реанимации новорожденных, которое открылось в севастопольском роддоме после проведения капремонта, отметил глава города.

Оборудование включает реанимационную систему, аппарат искусственной вентиляции легких, станцию шприцевых дозаторов, доставляющих лекарства в организм ребенка с определенной скоростью, и монитор, на котором отображаются все основные параметры, характеризующие состояние ребенка.

«Высокотехнологичное устройство создает максимально комфортные условия пребывания для детей: врачи говорят, что они приближены к тем условиям, в которых малыш находился в животе своей мамы», — отметил Развожаев.

Кроме того, по его словам, в отделении есть мобильный аппарат УЗИ, а также аппараты ИВЛ и единственный пока в городе аппарат гипотермии новорожденных.

«Но ни один даже самый современный аппарат ничего не стоит без людей, которые вкладывают весь свой опыт, всю свою энергию в спасение жизней. С начала этого года медики спасли более 150 детских жизней — это малыши, которые появились на свет раньше срока, и дети с экстремально низкой массой тела. Низкий поклон нашим врачам», — написал Развожаев.