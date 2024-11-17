Как в Севастополе спасают недоношенных детей

«Но ни один даже самый современный аппарат ничего не стоит без людей, которые вкладывают весь свой опыт, всю свою энергию в спасение жизней. С начала этого года медики спасли более 150 детских жизней — это малыши, которые появились на свет раньше срока, и дети с экстремально низкой массой тела. Низкий поклон нашим врачам», — написал Развожаев.