Леониды выходят на максимум. Будет ли их видно в Петербурге?

Облака над Петербургом есть, но не очень плотные, время от времени видно Луну. Участники телеграм-чата охотников за сиянием пишут, что шансы увидеть Леониды минимальны, но есть: три из четырех моделей облачности обещают в Ленобласти тучи и дождь, а одна рисует небольшие «дырки» на берегу Ладоги, которые будут смещаться на север через Сосново. Но даже при чистом небе есть помеха — Луна, полная на 98%.
«Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Льва поднимается высоко», — рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Леониды — это остатки кометы 55P/Темпеля-Туттля, которые каждые 33 года приближаются к Солнцу. Они активны с 6 по 30 ноября. Интенсивность потока бывает разной, раз в 33 года он становится «звездным дождем». Так было в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах. В 1966 году, как пишет ТАСС, число «падающих звезд» достигало 10 тысяч в час.
«Такой шторм может повториться лишь в 2099 году. До этого времени, по прогнозам астрономов, Земля не столкнется с плотными облаками кометной пыли», — пояснили в Московском планетарии.