Леониды выходят на максимум. Будет ли их видно в Петербурге?

Облака над Петербургом есть, но не очень плотные, время от времени видно Луну. Участники телеграм-чата охотников за сиянием пишут, что шансы увидеть Леониды минимальны, но есть: три из четырех моделей облачности обещают в Ленобласти тучи и дождь, а одна рисует небольшие «дырки» на берегу Ладоги, которые будут смещаться на север через Сосново. Но даже при чистом небе есть помеха — Луна, полная на 98%.