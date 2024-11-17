Минобразования Беларуси разрабатывает госплатформу, которая будет включать электронный журнал и дневник

Министерство образования Беларуси разрабатывает госплатформу, которая будет включать электронный журнал и дневник, сообщает телеканал «СТВ». Завершат создание такого ресурса в 2025 году.
Вопрос перехода на ведение электронного журнала и дневника посредством названной госплатформы телеканалу прокомментировал министр образования Беларуси Андрей Иванец. По его словам, в данное время идет опытная апробация таких документов, а среди актуальных вопросов следующий:
— Важно обеспечить безопасность как персональных данных, которые хранятся в очень большом объеме при введении данных документов, так и обеспечение всех педагогических работников необходимыми условиями для комфортного введения этих цифровых документов.
Кстати, недавно Минобразования Беларуси открыло горячую линию по «лишней» работе учителей. В эфире СТВ рассказали о ее работе: «Телефон молчит. Обращения единичные и анонимные».
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