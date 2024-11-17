12 золотых медалей привезли ростовские шахматисты с Первенства ЮФУ

Ростовские шахматисты успешно выступили на Первенстве ЮФУ, сообщили в городской администрации. Дончане завоевали 12 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей в различных возрастных группах.
— Чемпионами в классике стали Даниэла Веселова (девочки до 11 лет), Степан Мамченко (юноши до 15 лет), Артем Полковникян (юноши до 17 лет), Ульяна Кулыгина (девушки до 17 лет), Александр Ивченко (юноши до 19 лет). Первое место в рапиде завоевали Варвара Ватаманюк (девочки до 11 лет) и Артем Полковникян (юноши до 17 лет), — сказали в пресс-службе городской администрации.
Победителями турнира по блицу стали Варвара Ватаманюк (девочки до 11 лет), Артем Полковникян (юноши 17 лет).
В соревнованиях по шахматной композиции золотые медали выиграли Макар Корук (мальчики до 9 лет), Варвара Ватаманюк (девочки до 11 лет), Степан Мамченко (юноши до 15 лет).
Отметим, что в соревнованиях принимали участие рекордное количество шахматистов — 437 спортсменов из восьми регионов ЮФО, а также из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.