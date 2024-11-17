12 золотых медалей привезли ростовские шахматисты с Первенства ЮФУ

— Чемпионами в классике стали Даниэла Веселова (девочки до 11 лет), Степан Мамченко (юноши до 15 лет), Артем Полковникян (юноши до 17 лет), Ульяна Кулыгина (девушки до 17 лет), Александр Ивченко (юноши до 19 лет). Первое место в рапиде завоевали Варвара Ватаманюк (девочки до 11 лет) и Артем Полковникян (юноши до 17 лет), — сказали в пресс-службе городской администрации.