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Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку законности застройки побережья в Керчи местным ведомством.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что сообщение о незаконной застройке береговой зоны в Керчи было опубликовано в комментариях в Telegram-канале Информационного центра СК России, после чего распространилось в сети и СМИ.

По информации заявителя, в сквере на набережной, где раньше были детские аттракционы, по планам застройщика, получившего участок, должен появиться теперь многоквартирный дом.

«Заявителем указывается, что расположение здания в водоохранной зоне небезопасно ввиду повышенного уровня грунтовых вод. Кроме того, в связи с застройкой ограничивается свободный доступ местных жителей к морю», — говорится в сообщении ведомства.

В Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю уже начали процессуальную проверку.

Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также он поручил руководителю структурного подразделения в Крыму Владимиру Терентьеву представить ему доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Ранее, в июле, сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о незаконной застройке Казачьей бухты в Севастополе, возбужденное местным Следкомом после проверки фактов, опубликованных гражданами в сети.

СК
строительство