Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России

Отмечается, что сообщение о незаконной застройке береговой зоны в Керчи было опубликовано в комментариях в Telegram-канале Информационного центра СК России, после чего распространилось в сети и СМИ.
По информации заявителя, в сквере на набережной, где раньше были детские аттракционы, по планам застройщика, получившего участок, должен появиться теперь многоквартирный дом.
«Заявителем указывается, что расположение здания в водоохранной зоне небезопасно ввиду повышенного уровня грунтовых вод. Кроме того, в связи с застройкой ограничивается свободный доступ местных жителей к морю», — говорится в сообщении ведомства.
В Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю уже начали процессуальную проверку.
Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства.
Также он поручил руководителю структурного подразделения в Крыму Владимиру Терентьеву представить ему доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Ранее, в июле, сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о незаконной застройке Казачьей бухты в Севастополе, возбужденное местным Следкомом после проверки фактов, опубликованных гражданами в сети.