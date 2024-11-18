Назван исполнитель гимна РФ на матче Россия — Сирия в Волгограде

В администрации Волгоградской области рассказали, что солист Мариинского театра и заслуженный артист Российской Федерации Аскар Абдразаков исполнит гимн России на предстоящем матче между сборными России и Сирии.
Выступление пройдет на фоне яркого зрелища: одновременно с его пением на поле развернут 40-метровые полотна флагов обоих государств.
Перед церемонией зрителей ждет еще одно представление. На стадионе выступит российско-белорусский дуэт — Николай Носков и Ivan. Их песня «Не вставай на колени» станет важной частью вечерней программы, в которой примут участие 200 танцоров из волгоградских хореографических коллективов.
Кроме того, выступление будет сопровождать хор из 100 вокалистов. Также зрители смогут насладиться ярким световым и пиротехническим шоу, которое озарит поле и создаст праздничное настроение.
19 ноября доступ на стадион «Волгоград Арена» будет открыт в 17.30. Организаторы обещают устроить праздник для всех любителей футбола.