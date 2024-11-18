Назван исполнитель гимна РФ на матче Россия — Сирия в Волгограде

Перед церемонией зрителей ждет еще одно представление. На стадионе выступит российско-белорусский дуэт — Николай Носков и Ivan. Их песня «Не вставай на колени» станет важной частью вечерней программы, в которой примут участие 200 танцоров из волгоградских хореографических коллективов.