Глава Администрации президента Беларуси Крутой сказал, что предвыборная кампания в стране проходит спокойно

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой телеканалу «Беларусь 1» сказал, что предвыборная кампания в стране проходит спокойно.
— Мы занимаемся графиком Президента. Остальные кандидаты общаются с ЦИК. Режим сбора подписей, выставлены пикеты. Все инициативные группы заранее готовились. Никаких эксцессов нет, все проходит спокойно, — сказал Крутой.
Еще глава Администрации президента Беларуси Крутой сказал, что президент Лукашенко может позвонить в любое время дня и ночи.
Тем временем стало известно, что Минобразования Беларуси разрабатывает госплатформу, которая будет включать электронный журнал и дневник.
Белорусский эндокринолог сказала, что каждый двадцатый взрослый минчанин имеет сахарный диабет.
А начинавший в Беларуси Юрий Антонов впервые спел песню Игоря Крутого и Игоря Николаева.
Еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил про существенное похолодание в Беларуси на неделе с 18 по 24 ноября.