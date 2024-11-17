Экс-солисту «Иванушек International» Яковлеву могло бы исполниться 55 лет

«Потом произошел какой-то момент, когда у меня перестроился весь организм, пластика. Спасибо Матвиенко, что он сочинил для меня “Тополиный пух”, и люди поняли, что я другой тембрально, я другой визуально, психически, у меня совершенно другие интересы. Когда произошло полностью осознание себя, то люди сразу почувствовали. С “Тополиным пухом” я нашел себя именно вокально, ушел тембр “Куклы Маши”, и с этого момента все сразу стало абсолютно по-другому. Девчонки поняли, что я не подражаю Сорину, я стал Олегом Яковлевым», — делился певец.