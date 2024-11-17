Прощание с солистом Мариинки Шкляровым пройдет в Петербурге 21 ноября

В 2003 году Шкляров окончил Академию русского балета им. А. Я. Вагановой, после чего стал членом труппы. В 2011 году он получил статус премьера Мариинского театра. В его репертуаре были классические балеты и современная хореография. Солисту присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.