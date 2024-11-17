Прощание с солистом Мариинки Шкляровым пройдет в Петербурге 21 ноября

Прощание с премьером Мариинского театра Владимиром Шкляровым пройдет 21 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом 17 ноября сообщил балетный обозреватель и друг артиста Алексей Безобразов.
«Прощание с Володей состоится в четверг 21.11», — написал он в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещена).
Он отметил, что прощание пройдет в белом фойе Мариинского театра, а похоронят артиста на Смоленском кладбище.
О гибели артиста в возрасте 39 лет 16 ноября сообщили в пресс-службе театра.
Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова прокомментировала «Известиям» смерть Шклярова. По ее словам, премьер театра полностью отдавал себя сцене.
В 2003 году Шкляров окончил Академию русского балета им. А. Я. Вагановой, после чего стал членом труппы. В 2011 году он получил статус премьера Мариинского театра. В его репертуаре были классические балеты и современная хореография. Солисту присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.