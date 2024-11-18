Нижегородка укусила полицейского, защищая здание от сноса

Ленинский районный суд города Нижний Новгород вынес приговор в отношении нижегородки, которая укусила полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Так, в конце июля 2024 года сотрудник полиции выезжал к дому № 20 по улице Новикова — Прибоя. Причиной стало поведение нижегородки, которая пыталась остановить снос здания.