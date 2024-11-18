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Что можно и нельзя делать в Ионов день 18 ноября, когда узнают о затяжной зиме

Узнали приметы и запреты на Ионов день, который отмечают 18 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 18 ноября вспоминает святого Иону. В народе отмечают Ионов день. Как правило, в указанный день принято смотреть на иней, который предупреждал, что зима окажется затяжной.

Что нельзя делать 18 ноября

Не следует мыть посуду в чужом доме. Кроме того, в чужом доме не стоит заниматься уборкой, а также брать в руки веник. Предки верили, что вместе с ним можно захватить неприятности владельцев. Под запретом крупные покупки. Считается, что деньги можно потратить зря.

Что можно делать 18 ноября

По традиции, в указанный день наступала зима. По этой причине предки смотрели на иней, указывающий именно о затяжной зиме. Кроме того, девушки молились святому, чтобы встретить своего суженого.

Согласно приметам, много снега указывает на снежную зиму. Если же появился иней, то ждали затяжной зимы. Ясное небо указывает на похолодание.

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