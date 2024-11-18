Что можно и нельзя делать в Ионов день 18 ноября, когда узнают о затяжной зиме

Не следует мыть посуду в чужом доме. Кроме того, в чужом доме не стоит заниматься уборкой, а также брать в руки веник. Предки верили, что вместе с ним можно захватить неприятности владельцев. Под запретом крупные покупки. Считается, что деньги можно потратить зря.