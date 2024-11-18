«Там очень глубокий сон». Белорусская женщина-космонавт Марина Василевская рассказала, снятся ли в космосе сны

— Там очень глубокий сон, — ответила Марина Василевская. — На Земле мне нужно побольше времени, чтобы выспаться. Спокойствие, тишина, темнота — и тогда я засыпаю. А в космосе мне хватало пять часов. То есть больше пяти часов я не спала.