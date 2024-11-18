«Там очень глубокий сон». Белорусская женщина-космонавт Марина Василевская рассказала, снятся ли в космосе сны

В ток-шоу «100 вопросов взрослому», которое вышло на телеканале «Беларусь 1», на вопросы детей ответила первая белорусская женщина-космонавт, Герой Беларуси, заместитель председателя правления Белорусского фонда мира Марина Василевская.
Дети интересовались разными аспектами полета и жизни на Международной космической станции, в частности, спросили, как у космонавтов со сном.
— Там очень глубокий сон, — ответила Марина Василевская. — На Земле мне нужно побольше времени, чтобы выспаться. Спокойствие, тишина, темнота — и тогда я засыпаю. А в космосе мне хватало пять часов. То есть больше пяти часов я не спала.
Еще она заметила, что снов в космосе не видела.
— На Земле мне всегда сняться сны, — сказала Василевская. — А в космосе мне ничего не снилось. Возможно, из-за очень глубокого погружения в сон.
Напомним, что Марина Василевская совершила 14-суточный полет в космос, который продлился с 23 марта по 6 апреля 2024 года.
Ранее мы писали про то, как проходит возвращении из космоса: как корабль летит до Земли, что ощущают космонавты при посадке и как восстанавливаются после полета.
И еще о том, как Марина Василевская совершила полет в космос и успешно приземлилась у города Жезказган.