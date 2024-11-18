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Фигуристка Медведева высказалась о своём участии в матче «Динамо» — «Амкал»

Спортсменка описала этот опыт как новый и яркий.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась своими впечатлениями после участия в товарищеском футбольном матче между московским «Динамо» и «Амкалом». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Не знаю, что вам сказать. В следующий раз всей командой “Динамо” пойдём на каток! Будем катать произвольную программу», — сказала Медведева.

Спортсменка описала этот опыт как новый и яркий, отметив, что несмотря на сильное стеснение и дискомфорт, именно эти эмоции сделали участие в матче забавным и незабываемым.

Медведева призналась, что, выступая на футбольном поле, она чувствовала себя неуверенно. Однако общение с журналистами за пределами игры, по ее словам, принесло ей больше уверенности.

Ранее Евгения Медведева в шутку заявила, что превращается в фигуриста Алексея Ягудина, отметив, что у него всё завязано на тройном тулупе, а у нее — на сальхове.

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