Светские столицы: Гурцкая на модном показе, поцелуй Бузовой и Олега Майами

Мастера высокой кухни Санкт-Петербурга собрали светскую Москву на званом ужине в честь премьеры документального сериала «Тонкий вкус». Ольга Бузова устроила концерт-вечеринку в честь восьмилетия сольной карьеры, кульминацией которого стал поцелуй с Олегом Майами. Диана Гурцкая появилась на модном показе, а арт-интеллигенция изучала новые столичные выставки. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
На две светские столицы.
Начало прошлой недели в светском календаре было затишьем перед бурей. В понедельник герои хроники словно затаились. Во вторник, 12 ноября, оказались в Санкт-Петербурге, где знакомились с местной гастрономией. Привела их в Северную столицу премьера нового сезона документального сериала «Тонкий вкус», которая состоялась на «Ленфильме». В четырех эпизодах местные мастера высокой кухни Дмитрий Блинов (Duoband), Артём и Алексей Гребенщиковы (BoBo), Анна Рязанская («Сад») и Валерия Скуратова (ЕМ) рассказывают о поисках новых вкусов, о работе в лучших ресторанах мира и о влиянии на их творчество города.
Увиденное на большом экране светские зрители на следующий день отправились дегустировать. Роскошный званый ужин прошел в Российском этнографическом музее в формате Chef’s Table. За мастерством героев фильма наблюдали актер Матвей Лыков, блогеры Елена Крыгина и Стас Круглицкий, шоумен Евгений Бороденко и другие.
Ольга Бузова и Олег Майами поцеловались на сцене.
Та самая буря наступила в четверг, 14 ноября, когда мероприятий в Москве было столько, что всем причастным пришлось проявить чудеса логистики, чтобы успеть уважить хотя бы нескольких, их пригласивших. В клубе «Бериот» этим вечером гремел концерт Ольги Бузовой в честь восьмилетия ее сольной карьеры, которую ознаменовала в свое время премьера песни «Под звуки поцелуев».
Хозяйка вечера сменяла наряды и исполняла свои главные хиты — «Заплачу», «Верни», «Хит-парад». Главным событием вечера стал дуэт с Олегом Майами. Недавно они выпустили совместную песню и клип «Такси», а во время выступления неожиданно слились в поцелуе.
— Дуэт с Олей — это в первую очередь не про музыку: мы действительно показали вам просто свою жизнь, свою маленькую историю. Поэтому пишут везде в комментариях, что мы вместе или не вместе. Просто смотрите классный клип, вам показывают настоящие чувства, такое не сыграешь, в этом клипе абсолютно все эмоции живые, — заявил Олег Майами.
Диана Гурцкая появилась на модном показе.
В этот же вечер в лофте Balchug Residence проходил показ новогодней коллекции Katya Dorogina, приуроченный к пятилетию бренда. Ему предшествовало иммерсивное шоу в постановке театрального режиссера Сергея Землянского, посвященное закулисью модной индустрии и процессу создания изделий: от первых набросков эскиза и разработки лекал до вышивки деталей и финальной примерки.
За стилизацию и концепцию показа отвечала имиджмейкер Эльвира Янковская с командой Fashion Girls Agency. На подиум модели поднимались в прозрачных накидках, которые сбрасывали уже перед зрителями.
Среди гостей были актрисы Лянка Грыу и Светлана Степанковская, модель и телеведущая Елена Кулецкая. Неожиданным стало появление певицы Дианы Гурцкой, которая не часто посещает светские мероприятия. В первом ряду она беседовала с молодым исполнителем Хвичей.
Новые выставки в Москве.
В календаре поклонников арта 14 ноября было две выставки. Светское открытие первой состоялось в ЦСИ «Винзавод». Экспозиция называется «НИИ Архив. Ремонтаж». На ней представили документы и артефакты эпохальных показов нулевых, а также коллекцию Фонда «Винзавод».
Фото: Иван Мудров.
Специально для выставки новое произведение создал художник Кирилл Кто, один из авторов проекта «Стена» в ЦСИ «Винзавод» и участник стрит-арта в России. Работа посвящена его личному пути в искусстве. А художник Дмитрий Гутов воссоздал произведение с выставки «Верю!», с которой официально открылся ЦСИ «Винзавод» в 2006 году.
Пока часть столичной светской публики изучала эти работы, а также материалы проектов Ильи и Эмилии Кабаковых, Олега Кулика, Александра Бродского, Владимира Дубосарского и Александра Виноградова, другая устремилась на открытие сразу пятнадцати новых выставок современного искусства в Cube.Moscow под кураторством Юлии Манусевич и Ирины Солнцевой. В большом зале там, например, разместился коллективный проект «Архипелаг утопий», посвященный архитектурным фантазиям и утопическим представлениям. Создатели приглашают зрителей отправиться в путешествие по «островам», где каждый участник — мечтатель с собственными представлениями о гармоничном мире и предвидящий будущее.
Фото: Cube.Moscow.