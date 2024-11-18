Светские столицы: Гурцкая на модном показе, поцелуй Бузовой и Олега Майами

— Дуэт с Олей — это в первую очередь не про музыку: мы действительно показали вам просто свою жизнь, свою маленькую историю. Поэтому пишут везде в комментариях, что мы вместе или не вместе. Просто смотрите классный клип, вам показывают настоящие чувства, такое не сыграешь, в этом клипе абсолютно все эмоции живые, — заявил Олег Майами.