«Мой рецепт: закрыть оружейные заводы, а производить зерно и книги»

— Я могу говорить только от имени Аль Бано. Если бы мне и Ромине Пауэр предложили спеть на Красной площади, я бы согласился. Надо спросить у агента Ромины, согласна ли она. Хотя я уверен, что она согласится. Когда мы впервые приехали в Россию в 1984 году, она плакала. У нас из крана текла ржавая вода. Я ей сказал: «Скажи спасибо, что вода не зелёная, а красная». Не было ни воды, ни апельсинов, ничего. А в конце она плакала, потому что полюбила русских людей. Она полностью изменила свое отношение. Я думаю, ей не терпится вернуться. Ведь наше воссоединение на сцене состоялось в 2013 году в Москве. Если не ошибаюсь, до этого мы не пели вместе тринадцать лет.