Часы спасшего пассажиров «Титаника» капитана продали за $2 млн

Лот был приобретён частным коллекционером из США и стал самым дорогим объектом, связанным с «Титаником», когда-либо проданным на аукционе. Ранее рекорд цены был установлен в апреле, когда золотые карманные часы Астора были проданы за 1,2 миллиона евро.