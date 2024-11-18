Часы спасшего пассажиров «Титаника» капитана продали за $2 млн

Часы капитана судна «Карпатия» Артура Рострона, которые стали символом спасения более 700 пассажиров лайнера «Титаник», были проданы на аукционе за два миллиона долларов. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на аукционный дом Henry Aldridge and Son.
Часы марки Tiffany, выполненные из 18-каратного золота, были подарены Рострону вдовами пассажиров «Титаника», которые погибли в результате катастрофы, в частности, супругами бизнесменов Джона Джейкоба Астора, Джона Тэйера и Джорджа Уайденера. На часах имеется гравировка с надписью: «Подарена капитану Рострону с сердечной благодарностью и признательностью».
Лот был приобретён частным коллекционером из США и стал самым дорогим объектом, связанным с «Титаником», когда-либо проданным на аукционе. Ранее рекорд цены был установлен в апреле, когда золотые карманные часы Астора были проданы за 1,2 миллиона евро.
Ранее стало известно, что бриллиантовое ожерелье XVIII века, которое якобы связано с французской королевой Марией-Антуанеттой, продали на аукционе почти за 5 миллионов долларов. Украшение выполнено в виде пары кисточек, которые соединены тремя рядами старинных бриллиантов.