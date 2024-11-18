Россиянки заняли все призовые места в блице на шахматном турнире в Индии

Российские шахматистки блестяще выступили на турнире Tata Steel Chess India Open в Индии, завоевав все призовые места в турнире по блицу. Первое место заняла гроссмейстер Катерина Лагно, набравшая 11,5 очков из 18 возможных.
В шаге от победы остановилась Валентина Гунина, которая с 11 очками заняла вторую позицию. Замкнула тройку призеров Александра Горячкина с результатом в 9,5 очков.
В турнире среди мужчин победил экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, который набрал 13 очков.
Ранее сообщалось, что Федерацию шахмат РФ временно исключили из FIDE. Такое решение после жалобы со стороны Федерации шахмат Украины приняли в комиссии FIDE по этике.