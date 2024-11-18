Коротченко: ЗРС С-400 и С-300В4 способны перехватывать ракеты ATACMS

Зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, а также комплексы «Бук-М3» могут перехватывать оперативно-тактические ракеты ATACMS производства Соединённых Штатов, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Он прокомментировал сообщения о том, что действующий американский лидер Джо Байден разрешил Киеву применять данные ракеты для ударов по территории РФ.
«Что касается средств перехвата ракет ATACMS, в первую очередь, конечно, это зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4. Они могут осуществлять перехват баллистических ракет противника», — цитирует слова Коротченко РИА Новости.
Эксперт добавил, что перехватить ATACMS могут зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-M3».
Напомним, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий предупредил, что возможное разрешение Вашингтона на удары ракетами ATACMS по российской территории приведёт к самому жёсткому ответу со стороны РФ.
Ранее Коротченко заявил, что российские ЗРК «Тор-М2», «Бук-М3», а также зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4 способны обнаруживать и ликвидировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.