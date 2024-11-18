Число пользователей кикшеринга в Москве выросло на четверть

«Электросамокаты — востребованный у москвичей транспорт, — заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— Вместе с коллегами из ГИБДД, ЦОДД и операторами проката продолжим вести работу по повышению безопасности поездок. Мы уже тестируем технологии, которые исключат возможность доступа несовершеннолетним. Для комфортных и безопасных поездок пользователей город также продолжит развивать инфраструктуру, повышать культуру вождения».
В 2024 году, напомним, на прокатных самокатах впервые начали устанавливать номера для фиксации нарушений с помощью дорожных камер. По данным дептранса, водители самокатов получили 155 тыс. штрафов, еще 135 тыс. аккаунтов было заблокировано. Также было введено 100 дополнительных зон (всего их 350) с принудительным замедлением скорости в парках, у станций, автобусных остановок.
Как сообщал ранее «Ъ», по данным МВД, за девять месяцев общая аварийность с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности в России выросла почти в полтора раза. Больше всего аварий со средствами индивидуальной мобильности произошло в Москве: за год более 1 тыс. ДТП с 11 погибшими.