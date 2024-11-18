Число пользователей кикшеринга в Москве выросло на четверть

Как сообщал ранее «Ъ», по данным МВД, за девять месяцев общая аварийность с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности в России выросла почти в полтора раза. Больше всего аварий со средствами индивидуальной мобильности произошло в Москве: за год более 1 тыс. ДТП с 11 погибшими.