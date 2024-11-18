Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности

Индийские военные осуществили пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности, заявил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх.
Он назвал данные испытания «историческим моментом», а также выразил мнение, что страна «достигла важного рубежа».
Министр подчеркнул, что пуск ракеты прошёл успешно.
«Это исторический момент, и это значительное достижение вывело нашу страну в группу избранных государств, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий», — написал Сингх в соцсети X*.
Напомним, в МО Индии уже заявляли о намерении страны увеличить экспорт вооружений, который в 2023—2024 финансовом году преодолел отметку 2,5 миллиарда долларов.
Ранее кандидат исторических наук Илья Спектор выразил мнение, что Пакистан ускорит развитие своей гиперзвуковой программы после проведённых Индией испытаний. При этом, по его словам, это не приведёт к росту напряжённости между государствами.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.