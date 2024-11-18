Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 ноября 2024

Погода в Иркутске 18 ноября 2024 обещает днем плюсовые температуры. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +2 градусов. Осадков при этом не обещают.
Погода в Иркутске 18 ноября 2024
— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Днём 0…+2, — поделились метеорологи.
Пока погода в Иркутске 18 ноября 2024 ещё радует теплом, в других частях региона во всю бушует матушка-зима. В северо-восточных районах обещают похолодание до −25 градусов. Днем воздух может прогреться до +3. Также на севере Иркутской области обещают снег.