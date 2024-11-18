Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 ноября 2024

Пока погода в Иркутске 18 ноября 2024 ещё радует теплом, в других частях региона во всю бушует матушка-зима. В северо-восточных районах обещают похолодание до −25 градусов. Днем воздух может прогреться до +3. Также на севере Иркутской области обещают снег.