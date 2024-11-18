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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 ноября 2024

До +2 градусов потеплеет в Иркутске 18 ноября.

Сейчас в Трентоне: +12° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 18 ноября 2024 обещает днем плюсовые температуры. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +2 градусов. Осадков при этом не обещают.

Погода в Иркутске 18 ноября 2024

— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Днём 0…+2, — поделились метеорологи.

Пока погода в Иркутске 18 ноября 2024 ещё радует теплом, в других частях региона во всю бушует матушка-зима. В северо-восточных районах обещают похолодание до −25 градусов. Днем воздух может прогреться до +3. Также на севере Иркутской области обещают снег.