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Симоньян: США зря разрешили Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь РФ

Маргарита Симоньян раскритиковала решение американской стороны.

Источник: Аргументы и факты

Главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что Соединённые Штаты позволили Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории РФ.

Она раскритиковала решение американской стороны, а также отметила, что не знает, для чего это было сделано.

«Не знаю, зачем, но знаю, что зря», — написала Симоньян в Telegram.

Напомним, по данным The New York Times, действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву бить вглубь Российской Федерации ракетами ATACMS.

Ранее сообщалось, что Байден проигнорировал вопрос журналистов об ударах ATACMS вглубь РФ.