Синоптики рассказали, как сильно похолодает в Иркутске на неделе с 18 по 24 ноября

Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 ноября по ноябрьским меркам окажется все еще теплой, ведь днем на уличных термометрах снова можно будет увидеть плюсовые температуры. Днем в понедельник, 18 ноября, в областном центре воздух, например, прогреется до +2 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Но так будет не все ближайшие семь дней. Узнали, насколько холоднее станет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 ноября.
Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 ноября
— В Иркутске днем 18 ноября переменная облачность, без существенных осадков, дует юго-восточный ветер со скоростью 3−8 м/с, — рассказали в Иркутском Гидрометцентре. — Температура днем 0…+2 градуса.
Ночью на вторник, по данным Гидрометцентра России, ожидается малооблачная погода, без осадков и до −7 градусов. Днем же 19 числа небо затянут облака, осадков не предвидится, а столбики термометров на городских улицах покажут снова +2 градуса.
— 20 ноября в Иркутске ночью прогнозируем до −5 градусов, облачную погоду и временами небольшой снег, — говорят в Гидрометцентре России. — Днем также сохранится облачная погода, временами будет идти небольшой мокрый снег. Вероятность осадков в течение суток 56−58%.
Ночью в четверг в областном центре также −5 градусов, облачно, но уже без осадков. День же 21 ноября станет самым теплым на этой неделе. Воздух прогреется до +4 градусов. Погода ожидается малооблачная и без осадков.
Малооблачной окажется и ночь на пятницу. Как сообщают метеорологи, температура опустится до −6 градусов, но днем снова повысится до нуля градусов. Осадков 22 ноября не предвидится, днем облачность обещается переменная.
Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 ноября: прогноз на выходные
Ночи в выходные дни прогнозируются самыми холодными во время погоды в Иркутске на неделю с 18 по 24 ноября. В ночное время 23 ноября в региональном центре похолодает до −9 градусов и пойдет снег.
Температурные показатели днем в субботу уже окажутся отрицательными — до −4 градусов. Первый выходной обойдется без осадков, как впрочем, и второй. По данным портала Гисметео, в Иркутске ночью 24 ноября −14 градусов, а днем температура поднимется лишь до −10.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 ноября.