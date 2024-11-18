Синоптики рассказали, как сильно похолодает в Иркутске на неделе с 18 по 24 ноября

Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 ноября по ноябрьским меркам окажется все еще теплой, ведь днем на уличных термометрах снова можно будет увидеть плюсовые температуры. Днем в понедельник, 18 ноября, в областном центре воздух, например, прогреется до +2 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Но так будет не все ближайшие семь дней. Узнали, насколько холоднее станет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 ноября.