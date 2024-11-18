В Хабаровск и другие города ДВ можно будет лететь через Красноярск

Транзитные рейсы дополняют существующие прямые маршруты, частота которых останется прежней. В компании подчеркнули, что полеты через Красноярск будут выполняться на узкофюзеляжных самолетах Boeing 737. Пассажиры смогут купить билеты на весь маршрут или на его отдельные сегменты, например, Красноярск — Владивосток.