В Хабаровск и другие города ДВ можно будет лететь через Красноярск

С 16 декабря Аэрофлот запускает новые транзитные рейсы из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский с пересадкой в Красноярске, сообщает телеграм-канал Международный аэропорт Хабаровск. Программа направлена на удовлетворение сезонного спроса, расширение маршрутов через сибирский хаб и улучшение транспортной доступности дальневосточных городов.
Транзитные рейсы дополняют существующие прямые маршруты, частота которых останется прежней. В компании подчеркнули, что полеты через Красноярск будут выполняться на узкофюзеляжных самолетах Boeing 737. Пассажиры смогут купить билеты на весь маршрут или на его отдельные сегменты, например, Красноярск — Владивосток.
Рейсы в Хабаровск стартуют 16 декабря, выполняются дважды в неделю. Во Владивосток — с 17 декабря, трижды в неделю. В Южно-Сахалинск — с 19 декабря. В Петропавловск-Камчатский — с 22 декабря, раз в неделю.
Компания уже увеличила предложение по дальневосточным направлениям: летом 2024 года число рейсов из Красноярска выросло в четыре раза, а прямые перелеты из Москвы стали вместительнее на 12%.
Ранее в соцсетях появились опасения, что транзитные маршруты заменят прямые рейсы. Однако перевозчик уверяет, что расширение программы через Красноярск направлено на создание новых возможностей, не затрагивая существующие маршруты.