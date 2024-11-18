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«Слезы лучше отставить в сторону»: как живет девочка, родившаяся весом в 850 граммов

Врачи из Бурятии выходили девочку весом 850 грамм.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Всего 850 грамм весила маленькая пациентка из Бурятии в день своего рождения. Малышка появилась на свет намного раньше срока, на 28 неделе, а ее рост был всего 34 сантиметра. За жизнь младенца месяц боролись врачи в реанимации, а потом ещё три в стационаре.

— Назначили грамотную терапию, ребенку становилось лучше с каждым днем. Это врачи с большой буквы. Помню, как она не хотела брать бутылочку, не наедалась, а в чудесных руках Оюны Дамдиновны она почему-то бутылочку сосала очень хорошо. Мы все удивлялись этому, — рассказывает Анастасия мама девочки.

Ухаживать за крохой Анастасии помогали медсестры. Объясняли, заботились и наставляли. Большую поддержку получила и мама малышки. Врачи уверяли женщину, что все будет хорошо, мол и не таких выхаживали.

— Самое главное, что может помочь ребенку восстановиться — это вера, сила и труд. Постоянные реабилитации и занятия очень важны. Важно также соблюдать рекомендации врачей. А вот слезы лучше отставить в сторону, они тут плохие помощники. Чем больше вы верите в своего ребенка, тем успешнее он будет, тем быстрее он восстановится и будет радоваться каждому дню, — говорит Анастасия.

Малышке уже два с половиной года и она ходит в детский сад. Девочка догоняет своих сверстников, а помогают ей в этом родные и старший брат. Мальчику пять лет и в свое время он тоже родился с недобором веса 2310 грамм. Сейчас он большой любитель спорта и динозавров. Спасти двух детей Анастасии оба раза помогли врачи из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Бурятии. За что женщина искренне их благодарит.