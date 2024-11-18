«Слезы лучше отставить в сторону»: как живет девочка, родившаяся весом в 850 граммов

Малышке уже два с половиной года и она ходит в детский сад. Девочка догоняет своих сверстников, а помогают ей в этом родные и старший брат. Мальчику пять лет и в свое время он тоже родился с недобором веса 2310 грамм. Сейчас он большой любитель спорта и динозавров. Спасти двух детей Анастасии оба раза помогли врачи из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Бурятии. За что женщина искренне их благодарит.