Не дотерпела: жительница Владивостока родила прямо в машине скорой помощи

В шесть часов, когда город только просыпался, в оперативный отдел поступил телефонный звонок от жителя проспекта 100-летия Владивостока. Звонивший мужчина рассказал, что его жена вот-вот родит. На помощь роженице немедленно отправилась фельдшерская бригада: Анастасия Анфимова, Ирина Крутоголовец и водитель Эдуард Горюнов. Уже через 15 минут после звонка они были на пороге квартиры.