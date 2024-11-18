Не дотерпела: жительница Владивостока родила прямо в машине скорой помощи

На одном из недавних дежурств медиков скорой помощи Владивостока произошла нетипичная история — медицинская бригада помогла появиться на свет девочке прямо в салоне автомобиля. Как сообщается в Telegram-канале «Владивостокская скорая», событие произошло ранним утром.
В шесть часов, когда город только просыпался, в оперативный отдел поступил телефонный звонок от жителя проспекта 100-летия Владивостока. Звонивший мужчина рассказал, что его жена вот-вот родит. На помощь роженице немедленно отправилась фельдшерская бригада: Анастасия Анфимова, Ирина Крутоголовец и водитель Эдуард Горюнов. Уже через 15 минут после звонка они были на пороге квартиры.
Женщина, для которой эти роды были вторыми, объяснила, что всё началось около пяти утра с легких болей внизу живота. Через полчаса боли усилились, превратившись в схватки. Медики помогли ей спуститься к машине, помогли разместиться в автомобиле.
Едва карета скорой помощи тронулась, у женщины начались стремительные роды. Фельдшеры действовали четко и профессионально: на свет появилась здоровая девочка весом 3,5 килограмма. После того как пуповину обработали стерильными зажимами и аккуратно иссекли одноразовым скальпелем, мать и новорожденную сразу отвезли в Приморский краевой перинатальный центр, где их уже ждали врачи.
В публикации в Telegram-канале коллеги выразили слова благодарности фельдшерам за профессионализм и пожелали малышке крепкого здоровья.