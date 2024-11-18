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Самые необычные имена новорождённых назвали в ЗАГС Новосибирской области

Специалисты привели данные за октябрь 2024 года.

Источник: AP 2024

Специалисты ЗАГС Новосибирской области составили список самых необычных имён, которые жители региона давали своим новорождённым детям. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

Например, девочек называли Августиния, Анисия, Антонина, Владелина, Данэлия-Аполлин, Капитолина, Лукерья, Серафима, Станислава и Элеонора.

В числе редких имён для мальчиков: Афанасий, Борислав, Динислам, Кир, Максимильян, Митрий, Саян, Святодар, Серафим и Фёдор.

По данным ЗАГС, в октябре 2024 года появилось на свет 2 187 малышей.