Самые необычные имена новорождённых назвали в ЗАГС Новосибирской области

Специалисты ЗАГС Новосибирской области составили список самых необычных имён, которые жители региона давали своим новорождённым детям. Информацию опубликовали на сайте ведомства.
Например, девочек называли Августиния, Анисия, Антонина, Владелина, Данэлия-Аполлин, Капитолина, Лукерья, Серафима, Станислава и Элеонора.
В числе редких имён для мальчиков: Афанасий, Борислав, Динислам, Кир, Максимильян, Митрий, Саян, Святодар, Серафим и Фёдор.
По данным ЗАГС, в октябре 2024 года появилось на свет 2 187 малышей.