Увековечить вклад героев: аллея в честь бойцов СВО появится во Владивостоке

В приморской столице планируют открыть аллею героев СВО. Создать ее предложили в парковой зоне кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Инициаторами идеи стали студенты-дизайнеры. По их задумке, аллея будет представлять собой пространство с памятными символами, которые увековечат вклад бойцов СВО в защиту Родины.
Студенты также предложили создать в одном из учебных корпусов интерьерную экспозицию, благодаря которой жители и гости города узнают о судьбах участников спецоперации. Подготовить ее хотят уже к следующему Восточному экономическому форуму, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года на территории кампуса ДВФУ.