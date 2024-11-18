Увековечить вклад героев: аллея в честь бойцов СВО появится во Владивостоке

Студенты также предложили создать в одном из учебных корпусов интерьерную экспозицию, благодаря которой жители и гости города узнают о судьбах участников спецоперации. Подготовить ее хотят уже к следующему Восточному экономическому форуму, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года на территории кампуса ДВФУ.