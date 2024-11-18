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Увековечить вклад героев: аллея в честь бойцов СВО появится во Владивостоке

Во Владивостоке планируют открыть аллею героев спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В приморской столице планируют открыть аллею героев СВО. Создать ее предложили в парковой зоне кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Инициаторами идеи стали студенты-дизайнеры. По их задумке, аллея будет представлять собой пространство с памятными символами, которые увековечат вклад бойцов СВО в защиту Родины.

Студенты также предложили создать в одном из учебных корпусов интерьерную экспозицию, благодаря которой жители и гости города узнают о судьбах участников спецоперации. Подготовить ее хотят уже к следующему Восточному экономическому форуму, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года на территории кампуса ДВФУ.