Сегодня, 18 ноября, на Амуре у Хабаровска начался ледоход. В отличие от прошлого года, лед пошел практически одновременно и по основному руслу Амура, и по Амурской протоке. Напомним, осенью 2023 года протока была чистая ото льда на неделю дольше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Также в целом у Хабаровска процесс ледообразования начался на неделю позже, чем в прошлом году, хотя пригородную навигацию закрыли еще 27 октября.
Сейчас на некоторых реках и озерах уже установился лед, но он крайне непрочный, поэтому выход на него опасен для жизни.