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На Амуре у Хабаровска начался ледоход

Лёд идёт по основному руслу главной реки Дальнего Востока и по Амурской протоке.

Сейчас в Трентоне: +12° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 18 ноября, на Амуре у Хабаровска начался ледоход. В отличие от прошлого года, лед пошел практически одновременно и по основному руслу Амура, и по Амурской протоке. Напомним, осенью 2023 года протока была чистая ото льда на неделю дольше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Также в целом у Хабаровска процесс ледообразования начался на неделю позже, чем в прошлом году, хотя пригородную навигацию закрыли еще 27 октября.

Сейчас на некоторых реках и озерах уже установился лед, но он крайне непрочный, поэтому выход на него опасен для жизни.