Сегодня, 18 ноября, на Амуре у Хабаровска начался ледоход. В отличие от прошлого года, лед пошел практически одновременно и по основному руслу Амура, и по Амурской протоке. Напомним, осенью 2023 года протока была чистая ото льда на неделю дольше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».